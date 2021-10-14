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    Tarkan, eski fotoğraflara daldı

    Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Tarkan, takipçilerini geçmişe götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 12:59
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    Tarkan, eski fotoğraflara daldı

    Pandemi süresince sahnelerden uzak olan ve vaktinin tamamını ailesiyle geçiren Tarkan, sosyal medyayı aktif olarak kullanamaya devam ediyor.

    17 Ekim doğumlu Megastar, bu kez sosyal medya hesabından yıllar önceki fotoğrafını yayınladı.

    "DOĞUM GÜNÜM YAKLAŞIYOR"

    Megastar, "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman." notu ile paylaştı. Tarkan'ın fotoğrafını çok sayıda beğeni aldı.

    Tarkan, eski fotoğraflara daldı #1

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