Tarkan hayranlarına müjdeyi verdi

Tarkan, yeni projelerini duyurarak "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın" dedi.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşti. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'ye gelmeyen Tarkan, gözlerden uzak sakin bir yaşamı tercih etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla bir süre daha sahneye çıkmayacağını duyuran Tarkan, karar değiştirdi.

Hayranlarının ısrarlarına daha fazla dayanamayan Tarkan, sürpriz bir karar aldı. Ünlü şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda yeni projelerinin müjdesini verdi.

"ARTIK UZATMAYACAĞIM"

Tarkan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın. Heyecanlıyım. O yüzden kaçtı bende uyku muyku.

"YARIN VEDA"

Ha bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden son bir bakış atayım dedim"







