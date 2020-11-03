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    Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız

    Sanatçı Tarkan, yaşanan İzmir depremi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 13:01
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    Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız

    İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısının 102'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

    Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide arama kurtarma ekipleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    "NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

    "İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız" diyen Tarkan, şu ifadeleri kullandı: "Memleketimizin dört bir yanından yardıma koşan, günlerdir canla, başla çalışan tüm arama ve kurtarma ekiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır. İnsanlığınız ve kalpten çabalarınızla ne güzel örnek oldunuz hepimize, ülkemize. Duygulandık, gurur duyduk çok."

    Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız #1

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