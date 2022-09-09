Prova yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan Tarkan'ı binlerce kişi stüdyo çıkışı karşıladı.

İzmir'de şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 9 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte Megastar Tarkan da konser verecek.

Geçtiğimiz gün talihsiz bir olay yaşanmış Tarkan'ın konser vereceği sahne çökmüştü.

Prova çıkışı coşkuyla karşılandı

Yaşanan kaza sonrası konser noktasının yeri değiştirilirken Tarkan dün, bugün vereceğ, konserin provasını yaptı.

Megastar, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Tarkan, prova yaptığı anları "Yarınki konserimizin provasından…" notunu düştü.

Tarkan, İzmir konserinin provasını yaptı ViDEO

"Sizleri çok özledim"

Prova çıkışında ise binlerce insan Tarkan'ı coşku ile karşıladı. Tarkan da o anları, 'Prova çıkışında karşılaştığım sevginiz, ilginiz beni ne kadar mutlu etti anlatamam. Ben de sizleri çok özledim, ben de hepinizi çok seviyorum' diyerek paylaştı.