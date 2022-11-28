Tarkan, tepkilere cevap verdi

Konya'daki hayvan barınağıyla ilgili yaptığı paylaşım Twitter'da gündem olan Tarkan, suskunluğunu bozdu.

Konya'daki hayvan barınağında yaşanan vahşetle ilgili paylaşımda bulunduktan sonra, sosyal medyada bazı kişiler tarafından Taksim'de yaşanılan korkunç bombalı saldırının ardından, paylaşım yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterilen Tarkan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

"3 maymunu oynuyorlar"

Yaşananların hesabının sorulmasını isteyen Tarkan, “İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım. Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için.” ifadelerini kullandı.

"Şarkılarım rahat durmaz"

Bu paylaşımının ardından Tarkan bazı kesimler tarafından hedef alındı. Tepkilere Instagram hesabından cevap veren Tarkan, “Söz gümüşse sükut altındır. Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. O da bana yeter. Susarım o yüzden. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz.” dedi.