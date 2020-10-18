Ünlü şarkıcı Tarkan doğum gününü kutlayan takipçilerine teşekkür amaçlı bir video yayınladı.

Megastar Tarkan 17 Ekim'de 48 yaşına girdi. Takipçileri ve sevenleri ünlü şarkıcıyı mesaj yağmuruna tuttu.

Gelen mesajlara teşekkür etmek için kamera karşısına geçen tarkan bir video yayınladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Videoda Tarkan, "Merhabalar, doğum günü mesajlarınız ve o güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni. Ben de sizleri çok seviyorum ve iyi ki varsınız." ifadelerinde bulundu.

Ünlü şarkıcının uzattığı saçları da oldukça dikkat çekti.

Tarkan teşekkür videosu yayınladı VİDEO

