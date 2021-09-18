Tarkan tütü etekle poz verdi

Kızıyla birlikte paylaştığı fotoğrafta tütü etek giydiği kareyi paylaşan Tarkan, “cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt’ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte” diye not düştü.

Megastar Tarkan, yeni paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kızı Liya ile birlikte tütü etek giyen ve bu karesini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan şarkıcı, “Rolling Stones t-shirt‘ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt’ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte” diye not düştü.

Tarkan, paylaşımına “İyi hafta sonları dilerim… Özledim sizleri canlarım” diye de ekledi.

YÜZLERCE YORUM ALDI

Binlerce beğeni alan Megastar’ın fotoğrafının altına birçok meslektaşı ve hayranı da yorum bıraktı.

Kenan Doğulu, tütü etekli poz için “Süpersiniz” derken, kalp ve gülücük emojili mesajlar da dikkatlerden kaçmadı.

Bazı sevenleri ise merakla konser biletlerinin çıkacağı günü beklediğini yazdı.