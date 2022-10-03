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    Tarkan, yılbaşı konserinden 5 milyon TL alacak

    Yılbaşı yaklaşırken, sanatçıların sahne alacağı programlar ve kazanacakları ücretler ortaya çıkmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 12:31
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    Tarkan, yılbaşı konserinden 5 milyon TL alacak

    Yeni yıla girmek için hazırlıklar şimdiden başladı. Yılbaşında sahne alacak sanatçıların konserinden alacağı ücretler de yavaş yavaş belli oluyor.

    Bunların başında ise ne kadar kazanacağı her sene merak edilen Tarkan geliyor. Şarkıcı, yeni yılı KKTC'de lüks bir otelde karşılayacak.

    Tarkan'a 5 milyon TL

    Şarkıcının sahnede yapacağı şov karşılığında alacağı ücret ise 5 milyon lira olacak. Megastar, bu ücretle bu yılbaşında da en çok kazanan ünlü ismi olacak.

     

    Tarkan, yılbaşı konserinden 5 milyon TL alacak #1


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