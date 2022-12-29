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    Tarkan’dan 30’uncu yıl kutlaması

    Müzik kariyerinin 30’uncu yılını dolduran Tarkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevenlerine teşekkür etti. Megastar, “Acayip şeyler olacak” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 16:43
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    Tarkan’dan 30’uncu yıl kutlaması

    50 yaşındaki şarkıcı Tarkan, sanat hayatının 30 yılını geride bıraktı.

    Megastar, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, bu zamana kadar kendisini destekleyen hayranlarına teşekkür etti, “İyi ki varsınız” dedi.

    Gençlik yıllarından bir kareyi beğeniye sunan Tarkan, şunları yazdı:

    “Yırtık kotumla, deri montumla…”

    “Birkaç gün önce müzikal kariyerimin 30 yılı dolmuş, haberim yok. Sizlerin o güzel paylaşımlarınızla fark ettim. Yırtık kotumla, deri montumla, ‘Kıl’ bir şarkıyla ‘merhaba’ demiştim sizlere… Bir ara da sarı ekoseli kıyafetimle. Ne ara geçti bu yıllar bilmiyorum ama acısıyla, tatlısıyla çok güzel geçtiler.

    Tarkan’dan 30’uncu yıl kutlaması #1

    “Kim tutabilir ki bizi”

    Temennim daha uzun yıllar müzik aşkıyla, güzel şarkılarla, projelerle, yeni heyecanlarla, sürprizlerle bu yolculuğa devam etmek. Tabii ki sağlık oldukça inşallah. Ama aramızdaki bu güçlü, köklü bağ ve yüreğimde hissettirdiğiniz sevginiz hep oldukça kim tutabilir ki beni/bizi…

    “Acayip şeyler olacak”

    Ve hissediyorum daha acayip şeyler olacak. Geçen 30 yıldaki sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve bağlılığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum..."

    Tarkan’dan 30’uncu yıl kutlaması #2

    Tarkan’dan 30’uncu yıl kutlaması #3


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