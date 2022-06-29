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    Tarkan'dan Cüneyt Arkın'a veda

    Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından ünlü şarkıcı Tarkan'dan duygusal bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 12:07
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    Tarkan'dan Cüneyt Arkın'a veda

    Sanatçı Tarkan, dün 85 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın için kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Instagram'dan Arkın'ın bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Sen ölümsüzsün kalbimizde" diyerek, sanatçının sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.

    Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Sen ölümsüzsün"

    "Cüneyt Arkın. Biz seni çok sevdik. Sen ölümsüzsün kalbimizde. Türk sinemasının en büyük efsanelerinden biri olarak her daim sevgiyle, saygıyla anacağız seni. Nurlar, ışıklar içinde uyu. Ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. #CüneytArkın"

    Tarkan dan Cüneyt Arkın a veda #1


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