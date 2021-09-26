Tarkan’dan itiraf: Hangi akla hizmet yaptım bilmiyorum

4 yıl önce yayınlayıp, kısa süre sonra sildiği üstsüz fotoğrafıyla ilgili yıllar sonra bir itirafta bulunan Tarkan, “Hangi akla hizmet yaptım bilmiyorum. Ama sanırım uzun uçak yolculuğu” dedi.

Pandemi sürecinin sıkı sosyal medya kullanıcısı Tarkan'dan yeni bir paylaşım geldi.

48 yaşındaki şarkıcı, 2017'de New York konseri için gittiği Amerika'da önce yayınlayıp, kısa süre sonra "Eyvah ne yaptım ben" diyerek sildiği çıplak fotoğrafıyla ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu.

"KEŞKE BU ANDA KALSAYDIM"

O güne ait başka bir karesini yayınlayan Tarkan, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

“Bir "İyi geceler TBT'si de iyi gider şimdi" dedim. Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika'dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında "Eyvah ne yaptım ben!" deyip, hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya... İşte şimdi paylaştığım bu fotoğraf, o aynı geceden tam üstümü çıkarmadan önceki andan... Keşke bu anda kalsaydım... Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum! Ama sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag gibi faktörler aklımı başımdan almıştı.”





BİR SÜRE DAHA KONSER VERMEYECEK

Öte yandan her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti.

Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen "konser" talepleri ile ilgili de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.

"KAVUŞACAĞIZ MUTLAKA, SABREDİN"

Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. 'Ee o zaman neden konser yapmıyorsun?' diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…

Biliyorum; belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum; biz bir araya geldik mi, koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri... Ee kimseyi tehlikeye atmak istemem... Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka, sabredin...”