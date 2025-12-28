Tarkan'dan kızıyla paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pınar Dilek ile 2016 yılında evlenen ve 2018 yılında Liya'yı kucağına alan Tarkan, kızıyla geçirdiği keyifli anları paylaştı.

Tarkan, zaman zaman kızıyla geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

YENİ BİR PAYLAŞIM DAHA GELDİ

Ünlü şarkıcı, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kızı Liya ile birlikte film izlediği anları paylaşan Tarkan, gönderisine şu notu düştü;

"ÇOK HIZLI BÜYÜYORLAR"

"Liya'yla geçirdiğim zamanlar en sevdiğim zamanlar. Bugün birlikte 'UP' izledik. İçinde çok güzel mesajlar olan, son derece tatlı bir animasyon. Hey babalar! Çocuklarınıza zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Çok hızlı büyüyorlar."