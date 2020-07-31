Tarkan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden koyunları öptüğü fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Megastar Tarkan'ın ise bu bayram için seçtiği fotoğraf herkesin dikkatini çekti.

KOYUNLARI ÖPTÜ

Tarkan, Instagram hesabı üzerinden koyunlara sarılıp onları öptüğü bir fotoğraf paylaşarak “İyi bayramlar" notunu düştü.

Binlerce beğeni alan o kare ise ünlü şarkıcının "Kuzu Kuzu" şarkısını akıllara getirdi.