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    Tarkan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

    Tarkan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

    Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden koyunları öptüğü fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 17:02
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    Tarkan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

    Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

    Megastar Tarkan'ın ise bu bayram için seçtiği fotoğraf herkesin dikkatini çekti.

    KOYUNLARI ÖPTÜ

    Tarkan, Instagram hesabı üzerinden koyunlara sarılıp onları öptüğü bir fotoğraf paylaşarak “İyi bayramlar" notunu düştü.

    Binlerce beğeni alan o kare ise ünlü şarkıcının "Kuzu Kuzu" şarkısını akıllara getirdi.

    Tarkan'dan Kurban Bayramı paylaşımı #1

    Tarkan'dan Kurban Bayramı paylaşımı #2

    Tarkan'dan Kurban Bayramı paylaşımı #3

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