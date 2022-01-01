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    Tarkan'dan Mısır'da yılbaşı konseri

    Mısır'ın gözde tatil beldesi Sharm El Sheikh'te sahne alan Tarkan, birbirinden sevilen şarkıları ile izleyenlere harika bir yılbaşı gecesi yaşattı.
    • DHA
    • 01.01.2022 - 17:33
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    Tarkan'dan Mısır'da yılbaşı konseri

    Mısır'da ilk kez sahneye çıkan megastar Tarkan, şıklığı ve enerjisi ile konuklarını hem coşturdu, hem de büyüledi.

    Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve 22 şarkı seslendiren Tarkan, en sevilen şarkıları ile dünyanın dört bir tarafından gelen sevenlerine unutamayacakları bir yılbaşı konseri izlettirdi.

    2 BİN 500 KİŞİ KATILDI

    Ünlü sanatçı, bu muhteşem gecede sahneye üç farklı kostümle çıktı. 5 bin metrekarelik açık hava konser alanında kurulan 750 metrekarelik devasa sahnede Tarkan şarkılarıyla 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti çekti.

    Kızıldeniz manzarası eşliğinde, soğuk kış günlerinde yaz mevsimini yaşamak isteyenlerin tercihi olan otelde gerçekleşen konser aynı zamanda megastar Tarkan'ın yaklaşık 2 senenin ardından verdiği ilk konser olma özelliğini de taşıyor.

    Tarkan dan Mısır da yılbaşı konseri #1

    Tarkan dan Mısır da yılbaşı konseri #2

    Tarkan dan Mısır da yılbaşı konseri #3

    Tarkan dan Mısır da yılbaşı konseri #4

    Tarkan dan Mısır da yılbaşı konseri #5


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