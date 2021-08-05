Tarkan'dan yangın bölgelerine yardım

Ses sanatçısı Onur Akay, "Herkese örnek olsun" diyerek, Megastar Tarkan'ın iki yıldır yaptığı gizli yardımları açıkladı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde 9 gündür devam eden yangınlara müdahaleler sürerken, ihtiyaçların karşılanması için başlatılan yardım kampanyalarına da destekler artıyor.

Son olarak Megastar Tarkan'ın yangın bölgelerine gizli bir yardım gönderdiği ortaya çıktı.

Ses sanatçısı Onur Akay, "Herkese örnek olsun" diyerek, Tarkan'ın iki yıldır yaptığı gizli yardımları açıkladı.

İŞSİZ KALAN MÜZİSYENLERE 100 BİN TL

Akay, "MSG üyesi olan Tarkan, 2020 yılında payına düşen telif gelirlerini almayıp, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını ve MSG’den bu yardımın gizli tutulmasını istemişti. Müzisyenlere 100 bin TL'ye yakın yardım yapıldı." dedi.

"500 BİN TL AYIRDI"

Tarkan’ın son olarak yangınlarla ilgili bir adım attığını aktaran Akay, “Tarkan şimdi de yangın bölgelerine gizli bir yardım yaptı ve 500 bin TL ayırdığını öğrendim. Bu gizli yardımları da örnek olsun diye açıkladım. Helal olsun Tarkan'a." ifadelerini kullandı.