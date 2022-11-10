Petrol
92.32
-0.36%
Euro
18.5059
-0.64%
Dolar
18.6078
0.11%
Altın
1.02
0.28%
Borsa
4432
0.00%
Bitcoin
315.034
-5.78%
BTXN Coin
9.03
5.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Tarkan'ın 10 Kasım paylaşımı

    Tarkan'ın 10 Kasım için özel hazırlattığı Atatürk videosu çok beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarkan'ın 10 Kasım paylaşımı

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yılında anılıyor... Sahne, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarında art arda 10 Kasım paylaşımları yaptı.

    10 Kasım

    Ünlü isimler arasında en dikkat çekici paylaşım Tarkan'dan geldi. Ünlü şarkıcı,  ‘Unutmamalı’ şarkısı ile Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yaptı.

    Ünlü şarkıcının yayınladığı gönderi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Tarkan'ın 10 Kasım paylaşımı VİDEO

    Tarkan ın 10 Kasım paylaşımı #1


    Yurt genelinde saat 9'u 5 geçe hayat durdu
    Gündem

    Yurt genelinde saat 9'u 5 geçe hayat durdu

    Antalya'da Ukraynalı ve Ruslardan oluşan koro, İzmir Marşı'nı okudu
    Gündem

    Antalya'da Ukraynalı ve Ruslardan oluşan koro, İzmir Marşı'nı okudu

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir