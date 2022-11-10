Tarkan'ın 10 Kasım için özel hazırlattığı Atatürk videosu çok beğenildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yılında anılıyor... Sahne, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarında art arda 10 Kasım paylaşımları yaptı.

10 Kasım

Ünlü isimler arasında en dikkat çekici paylaşım Tarkan'dan geldi. Ünlü şarkıcı, ‘Unutmamalı’ şarkısı ile Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yaptı.

Ünlü şarkıcının yayınladığı gönderi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Tarkan'ın 10 Kasım paylaşımı VİDEO

