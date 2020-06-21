Tarkan'ın Babalar Günü paylaşımı

Tarkan, Babalar Günü dolayısıyla kızı Liya ile ilk tanıştığı anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Tarkan ile Pınar Dilek Tevetoğlu, 2016 yılında düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu.

Çift, kızları Liya'yı 2018'de kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.

"LİYA'NIN DOĞDUĞU GÜNDEN..."

Zaman zaman kızı ve eşi ile mutlu aile pozlarını sosyal medya hesabına ekleyen şarkıcı, Babalar Günü'nü de duygusal bir paylaşım ile kutladı.

Tarkan, kızı ile ilk fotoğraflarını yayınladı. Megastar paylaşımlarına, "Canım kızım Liya’nın doğduğu günden... Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar." notunu düştü.