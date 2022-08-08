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    Tarkan'ın koltuk altı kılları gündem oldu

    Sosyal medya hesabından fotoğraf yayınlayan Tarkan'ın koltuk altı kılları konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 11:54
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    Tarkan'ın koltuk altı kılları gündem oldu

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden Megastar Tarkan, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    "Günaydın"

    Instagram hesabından beyaz atletiyle poz veren Tarkan, takipçilerine 'Günaydın' diye seslendi.

    Koltuk altı kıllı Tarkan

    Megastar'ın fotoğraftaki koltuk altı kılları dikkat çekti. Tarkan'ın koltuk altı kılları sosyal medyada çok konuşuldu.

    Takipçiler Tarkan'a çok sayıda yorum attı.

    Tarkan ın koltuk altı kılları gündem oldu #1

    Tarkan ın koltuk altı kılları gündem oldu #2


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