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    Tarkan'ın sosyal medya paylaşımı yoğun ilgi gördü

    Pandemi döneminde saç ve sakalını uzatan Tarkan, o günlere ait fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
    • 22.10.2022 - 13:08
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    Tarkan'ın sosyal medya paylaşımı yoğun ilgi gördü

    Megastar Tarkan  paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiriyor.

    Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren ünlü şarkıcı sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    Paylaşımları yoğun ilgi görüyor

    6 milyon takipçisi olan Tarkan'ın paylaşımları takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor.

    Dünyayı etkisi altına olaran koronavirüs pandemisinde ailesiyle sık sık zaman geçiren şarkıcı, konserler yasakları nedeniyle imajını değiştirdi.

    Tarkan ın sosyal medya paylaşımı yoğun ilgi gördü #1

    "Mohikan hallerim"

    O zamanlara ait halini takipçilerinin beğenisine sunan Tarkan paylaşımına, "Geçen sene bu zamanlarda, pandeminin yarattığı tuhaf ruh halinden, saçı, sakalı nadasa bıraktığım Mohikan hallerim" notunu düştü.

    Megastar'ın uzun saçlı haline kısa sürede binlerce yorum geldi.

    Tarkan ın sosyal medya paylaşımı yoğun ilgi gördü #2

    Tarkan ın sosyal medya paylaşımı yoğun ilgi gördü #3


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