Tarzan dizisinin yıldızıydı! Oyuncu Ron Ely hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü dizi Tarzan'ın yıldızı Ron Ely yaşamını yitirdi. ABD'li aktörün kızı, babasının ölüm haberlerini doğruladı.

86 YAŞINDAYDI

Kızı, 86 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncuya dair yaptığı açıklamada, "Dünya şimdiye kadar tanıdığı en büyük adamlardan birini kaybetti. Ve ben de babamı kaybettim.” ifadelerine yer verdi ve duygularını şöyle dile getirdi:

"BABAM KAHRAMANDI"

"Babam insanların kahraman dediği biriydi. Bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi. Gittiği her yerde güçlü bir olumlu etki dalgası yarattı. Başkaları üzerindeki etkisi, başka hiçbir insanda görmediğim bir şeydi. Onda gerçekten büyülü bir şey vardı. Dünya onu böyle tanıdı."