Taşıyıcı anne iddiasında adı geçen Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci'nin hayatı

Deniz Akkaya'nın programında trans birey olması sebebiyle çocuğu olmayacağı yüzüne söylenen Selin Ciğerci kimdir merak konusu oldu. Peki Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında? Selin Ciğerci'nin hayatı...

Beş yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçen aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.

Eski manken Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı programda çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Peki, Selin Ciğerci'nin eltim diyerek tanıttığı kadının taşıyıcı annelik yaptığı iddiaları doğru mu? Selin Ciğerci gerçekten çocuk sahibi mi olmak istiyor?

İşte Selin Ciğerci'nin taşıyıcı annelik ile ilgili iddialara verdiği cevaplar ve Selin Ciğerci'nin hayatı...

DENİZ AKKAYA VE SELİN CİĞERCİ KAVGASI

Deniz Akkaya'nın iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıkıştı.

SELİN CİĞERCİ, DENİZ AKKAYA'YA NE DEDİ?

Canlı yayında tartıştığı Ciğerci’nin kendisini çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya, “Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor” dedi.





Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kiminle evli?Sosyal medya paylaşımları ile fenomen olan Selin Ciğerci'nin adı magazin gündeminden düşmüyor.

İşte gerçekleştirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı ve evliliğiyle günlerce dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Selin Ciğerci'nin hayatıyla ilgili bilinmeyenler...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlenmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

Selin Ciğerci, o dönem verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti.

SELİN CİĞERCİ’NİN EVLİLİĞİ

Selin Ciğerci, uzun bir süredir birlikte olduğu futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 yılında görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

SELİN CİĞERCİ’NİN EŞİ GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat’ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu'da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor’da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.

Galatasaray’ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor’da top koşturmaya başladı.