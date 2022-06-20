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    Tatile çıkan Birce Akalay'ın dövmeleri dikkat çekti

    Oyuncu Birce Akalay, Bodrum’da yaz sezonunu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 12:56
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    Tatile çıkan Birce Akalay'ın dövmeleri dikkat çekti

    Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran rolüyle büyük beğeni toplayan Birce Akalay, tatil sezonunu açtı. Tatil için pek çok ünlü isim gibi sezonu Bodrum'u tercih eden Akalay, arkadaşlarıyla birlikte yazın tadını çıkardı.

    Güzel oyuncu, düzgün fiziği ve dövmeleriyle dikkat çekti.

    "38 oldum"

    Yeni yaşına girdiğini söyleyen Birce Akalay, “38 yaşındayım, rahatlıkla yazabilirsiniz. Ben böyle şeyden gocunmam.” dedi.

    Tatile çıkan Birce Akalay ın dövmeleri dikkat çekti #1

    Tatile çıkan Birce Akalay ın dövmeleri dikkat çekti #2

     

    Tatile çıkan Birce Akalay ın dövmeleri dikkat çekti #3


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