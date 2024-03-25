Tatili bitmeyen Şeyma Subaşı'na takipçileri sordu: "Nasıl geçiniyorsun?" Sürekli yurt dışında tatil olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, partiden partiye ve ülkeden ülkeye gezmeye devam ediyor. Ünlü fenomene takipçileri paranın kaynağı sordu.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliği bittikten sonra Meedo aşk yaşayan Şeyma Subaşı, hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiden sonra ünlü bir fenomen haline gelen Subaşı, aşklarıyla, tatilleriyle ve giyim tarzıyla sürekli konuşuluyor.

Ramazan paylaşımı yapmıştı

Ülke ülke gezen Subaşı, son olarak Ramazan paylaşımı yaparak "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım." demişti.

Subaşı, Ramazan'da da yerinde durmadı. Bir arkadaşının günü organizasyonuna katılmak için İskoçya'ya giden Subaşı'nın parti pozları dikkat çekti.

"Allah bilir"

Bir takipçi, pozları görünce "Şeyma nasıl geçiniyorsun oralarda? Ailen akrabalarınla görüşüyor musun? Bu hayatı çok uzak farklı farklı ülkelerde yalnız yaşıyorsun. Neyle geçiniyorsun, arkadaşların var mı oralarda, aklımda mantıklı sorular." yazdı. Şeyma Subaşı, herkesin merak ettiği bu soruya "Allah bilir." yanıtını verdi.