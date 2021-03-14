Tayland’da kazada ölen Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı

48 yaşındaki eski model ve oyuncu Karahan Çantay, cenazesi bugün Karşıyaka Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle karıştığı kazada yaşamını yitiren 48 yaşındaki eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi, dün Türkiye’ye getirilmişti.

İstanbul Havalimanındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Çantay'ın cenazesi kardeşi Erinç Çantay'a teslim edilmişti.

KARŞIYAKA’YA DEFNEDİLDİ

Karahan Çantay için bugün İzmir Karşıyaka Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Karşıyaka Camisi’nde kılınan cenaze namazına Çantay'ın annesi Zeliha, babası Erşed ile kardeşleri Betül ve Erinç ile yakınları katıldı.

Karahan Çantay'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ YAPIYORDU

21 Aralık 1973'te Ankara'da doğan Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü'nde okudu.

1995'te "Mr. Turkey" yarışmasında birinci seçilen Çantay, İstanbul'da ilk kez düzenlenen "Mr. World" Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil ederek üçüncü oldu.

Çantay, mankenlik ve fotomodellik yaptı, film ve dizilerde rol aldı. Uzun süredir Tayland'da yaşadığı bilinen model, başkent Bangkok'ta matematik öğretmenliği yapıyordu.