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    Taylor Swift'in evine saldırı

    Takıntılı hayranlarıyla başı dertten kurtulmayan Taylor Swift’in yine evine saldırı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 09:44
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    Taylor Swift'in evine saldırı

    ABD’li country müzik şarkıcısı Taylor Swift’in (32) New York’un Manhattan muhitindeki evine araçlı saldırı düzenlendi.

    Şarkıcının hayranı olduğunu öne süren Morgan Mank (31) aracıyla bina duvarına çarptı. Mank daha sonra duvardaki zil otomatını yerinden sökmeye çalıştı.

    "TAYLOR GELSİN"

    Saldırgan gelen polislere de “Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım” dedi. Gözaltına alınan Mank, daha sonra serbest bırakıldı.

    Taylor Swift’in evine geçtiğimiz yıl giren takıntılı hayranı Mohammed Jaffard hırsızlıkla suçlanarak hapse atıldı.

    Taylor Swift in evine saldırı #1

     

    Taylor Swift in evine saldırı #2

    Taylor Swift in evine saldırı #3

    Taylor Swift in evine saldırı #4


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