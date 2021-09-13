Tek düğmeli hırka pozlarıyla büyüleyen ünlüler

Demet Özdemir'in son paylaştığı fotoğrafta giymiş olduğu tek düğmeli hırka, moda dünyasının son trendleri arasında. İşte Bella Hadid, Kendall Jenner, Chiara Ferragni gibi isimlerden hırkalı pozlar...

Ünlü isimler her geçen gün bir moda akımına daha ayak uydurmayı başarıyor.

Dünyalarca ünlü isimlerin hemen poz verdiği tek düğmeli zincir detaylı hırkayı, Türkiye'den de Demet Özdemir giydi.

Modayı yakından takip eden Özdemir'in paylaşımına binlerce beğeni yağarken, ünlü bir markaya ait hırkanın modeli de oldukça beğenildi.

Bella Hadid, Hailey Bieber, Kylie Jenner, Chiara Ferragni gibi isimlerin sütyensiz pozlar verdiği hırka, milyonların aklında...

İşte moda dünyasından o pozlar...

CHİARA FERRAGNİ

BELLA HADİD

KENDALL JENNER

HAİLEY BALDWİN BİEBER

DEMET ÖZDEMİR