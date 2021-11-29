Teoman, askerlik fotoğrafını paylaştı

Teoman hayranlarını geçmişe götürdü ve Instagram hesabından askerlik fotoğrafıyla birlikte bir de anısını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını yayınladı. 28 günlük bedelli askerlik yapan Teoman, o dönem yaşadıklarını anlattı.

"BENİM ASKERLİK FASULYEDEN"

Teoman yaptığı paylaşımda, "Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir’e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu (!) askerliğe dayanabilmek için! Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi’nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, 'Benim askerlik fasulyeden olacak' diyorum.

"KOMUTAN ÇAĞIRDI"

İlk gece komutan bütün erleri çağırıyor; !Arkadaşlar! diyor, 'Bir arkadaşınız televizyonda, ‘Benim askerliğim fasulyeden olacak’ dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz FASULYEDEN OLMAYACAK!! Off, diyorum, yine yaptım yapacağımı. Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım.

"AMA BAK ASKERLİK BİLE BİTTİ"

Askerliğimi bitirdiğim günü hatırlayıp mutlu oluyorum. Yıllardır askerlikten o kadar çok korkmuşuz ki terhis olduğumdan beri kendimi mutsuz hissettiğimde !Ama bak askerlik bile bitti! diyorum." dedi.