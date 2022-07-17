Nişantaşı'nda bir AVM'nin çıkışında görüntülenen ünlü şarkıcı Teoman, “Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu." şeklinde konuştu.

Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, önceki gün Nişantaşı’nda bir AVM'nin çıkışında görüntülendi.

Her zaman siyah renk kıyafetler giymeyi tercih eden 54 yaşındaki şarkıcı, rengarenk ve çiçek desenli gömleğiyle dikkat çekti.

"Siyah giyince kendimden sıkıldım"

Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, “Artık çok siyah giyince kendimden sıkıldım. Bunları giymek için kendimi zorluyorum” dedi.

"Çalışmaya üşeniyorum, her şeye üşenir oldum"

Şarkıcı, “Yeniden oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu. Bu dönemde sadece konser veriyorum, sadece o zevkli geliyor bana” diye yanıt verdi.

Teoman: Çalışmaya üşenir oldum, yaşlılıkla ilgili heralde VİDEO