Teoman: Evlenmem

Günlük hayatından bahseden Teoman, artık evlenmeyeceğini söyledi.

54 yaşındaki ünlü rockçı Teoman önceki gün Bebek’te görüntülendi.

2012'de evlenip 2015'te boşandığı Ayşe Kaya'dan 8 yaşında Zeyno adında bir kızı olan Teoman evlilikle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Çalışkan biri değilim"

Teoman, “Ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan biri değilim. Kendime tembellik kariyeri yapmayı planladım. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkıyorum" dedi.

"Yaşlandım"

54 yaşındaki ünlü isim, "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık" dedi.