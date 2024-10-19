Teoman'dan dikkat çeken itiraflar: Magazin tarihine geçtim

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Şarkıları, aşk hayatı ve ilginç seçimleri ile gündeme gelen Rock Yıldızı Teoman, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile çok konuşuldu.

Sunucu Armağan Çağlayan'ın programına katılan Teoman, kariyerine nasıl başladığını anlattı.

Kendisinin bu günlere tek başını geldiğini söyleyen Rock yıldızı, şu cümleleri kullandı:



"ÇOCUK RUHLU 57 YAŞINDA BİR ADAMIM"

Gitar alıp kendi başıma oynayarak geldim. Ama şarkıcılığa geçtim, sonra tekrar gitara döndüm beste yapabileyim, barlarda çalabileyim diye.

Hala evde acaba 'nasıl bir beste yapsam da kendimi aşsam' diye uğraşan çocuk ruhlu, 57 yaşında bir adamım

"GECE HAYATININ EN HIZLISI OLARAK MAGAZİN TARİHİNE GEÇTİM"

Armağan Çağlayan, magazincilerin bir aralar attığı her adımı bile haber yaptığı ünlü şarkıcıya, "Siz magazincilerin yıldızıydınız" diye bir cümle yöneltti.

Teoman ise Çağlayan'a şu sözlerle cevap verdi:

Evet, serseriydim. Rock yıldızlığının içinde biraz da o vardı. Gece hayatını severdim. Aynı zamanda çalışkandım da. Gezerdim de çalışırdım da. O çalışkanlık sayesinde başarılı kariyer yaptım. Ama o çalışkanlığım tespit edilemediği için, magazinciler görmediği için 'gece hayatının en hızlısı' olarak magazin tarihine geçmiş oldum.

"ARTIK BU KİŞİ OLMAYACAĞIM DEDİM"

Artık 11'de uyuyan bir adamım. 40 yılda bir çıkıyorum. Arkadaşlar artık gece dışarı çıkmıyor. Arkadaşlar olmayınca da hiçbir şeyin zevki yok. Arkadaşlarınla zevkli bu işler.



Bir de 'olgunluk dönemimi nasıl geçireyim' dedim. İçkiden uzak olmaya baştan karar verdim. 4 yıl önce 'artık bu kişi olmayacağım' dedim. Bir de farkında değildim, içki ve alkol depresif bir şey sonrası için. İnsan depresifliğinin alkolden geldiğini anlamıyor."

"MAGAZİN ÜNLÜSÜ OLMAKTAN RAHATSIZDIM"

Sahip olduğu şöhretten memnun olup olunmadığı sorulan Teoman, bu soruya verdiği sözler ile herkesi şaşırttı.

Çoğu zaman gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğini açıklamaktan çekinmeyen Rock yıldızı, soruyu şöyle cevapladı:

Birden bire zirveye çıkmış birisi değilim. O yüzden alışıktım ona. Ama şu üzüyordu beni. Ben aslında çalışkan birisiyken, güzel bir şeyler yapmak isterken, çok çalışırken, hayatım boyunca tırnaklarımla kazıdığım bir alanda hiç gözükmediğimden ve sadece o magazin figürü olmaktan rahatsızdım aslında.



O yıllarda herkesin herkese kelek attığı bir dönemdi. Değerli bir sanatçı olma planlarıyla bu işe girmiş birisi olarak magazin ünlüsü olmaktan rahatsızdım açıkçası. Sadece o kişileri suçlayamazsın. Çıkma o zaman dışarıya. Onu da yapamıyordum. Pek de umurumda değilmiş demek ki..

"HAYATIN HER ALANINDA VİTES DÜŞÜRDÜM"

Teoman'ın dikkat çeken açıklamaları üzerine Armağan Çağlayan, "Magazin ünlüsü olmadığınızı konserlerinizin dolmasından anlıyoruz, öyle de değilmiş durum." diyerek şarkıcıyı sıkıştırdı.

Teoman bu argümanı şöyle yanıtladı: