Teoman'ın 103 bin liralık sandalyesi

Teoman'ın 103 bin liralık sandalyesi

Rockçı Teoman'ın her konserinde yanında götürdüğü sandalyesinin fiyatı ortaya çıktı.

Ünlü rockçı Teoman, son zamanlarda sevenleriyle Açıkhava sahnelerinde buluşuyor.

Teoman'ın konserlerinde oturduğu sandalyesinin fiyatı dudak uçuklattı. Ünlü rockçının konserinde birkaç şarkıyı oturarak söylediği sandalyenin 103 bin lira olduğu öğrenildi.

Konfor = Teoman

Rockçının sandalyesinin fiyatını duyanlar şaşkına döndü. Teoman için sosyal medyada 'Konfor adamı' yorumları yapıldı.