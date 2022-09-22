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    Teoman'ın 103 bin liralık sandalyesi

    Rockçı Teoman'ın her konserinde yanında götürdüğü sandalyesinin fiyatı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 08:22
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 08:24
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    Teoman'ın 103 bin liralık sandalyesi

    Ünlü rockçı Teoman, son zamanlarda sevenleriyle Açıkhava sahnelerinde buluşuyor.

    Teoman'ın konserlerinde oturduğu sandalyesinin fiyatı dudak uçuklattı. Ünlü rockçının  konserinde birkaç şarkıyı oturarak söylediği sandalyenin 103 bin lira olduğu öğrenildi.

    Konfor = Teoman

    Rockçının sandalyesinin fiyatını duyanlar şaşkına döndü. Teoman için sosyal medyada 'Konfor adamı' yorumları yapıldı.

    Teoman ın 103 bin liralık sandalyesi #1


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