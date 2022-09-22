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- Teoman'ın 103 bin liralık sandalyesi
Teoman'ın 103 bin liralık sandalyesi
Rockçı Teoman'ın her konserinde yanında götürdüğü sandalyesinin fiyatı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.09.2022 - 08:22
- Güncelleme : 22.09.2022 - 08:24
Ünlü rockçı Teoman, son zamanlarda sevenleriyle Açıkhava sahnelerinde buluşuyor.
Teoman'ın konserlerinde oturduğu sandalyesinin fiyatı dudak uçuklattı. Ünlü rockçının konserinde birkaç şarkıyı oturarak söylediği sandalyenin 103 bin lira olduğu öğrenildi.
Konfor = Teoman
Rockçının sandalyesinin fiyatını duyanlar şaşkına döndü. Teoman için sosyal medyada 'Konfor adamı' yorumları yapıldı.