Teoman'ın Nusret açıklaması olay oldu! Sözleri sosyal medyayı salladı

Haber Merkezi
Türk rock müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan Teoman, geçtiğimiz haftalarda miras açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
ALKIŞ ALMIŞTI
Teoman "Kanuni düzenlemeler nedeniyle vasiyetimi istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak." demişti.
Son olarak Teoman, Ot TV için verdiği söyleşide yine olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
"Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri s.kiyor, beni s.kmiyor." diyen Teoman, sosyal medyada gündem oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış