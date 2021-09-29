Tim Donnelly hayatını kaybetti

Ünlü aktör Tim Donnelly, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane oyuncu Tim Donnelly 77 yaşında vefat etti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

3 Eylül 1944 tarihinde doğan Donnelly'nin ilk oyunculuk deneyimi Don Siegel'in 1957 yapımı suç draması Baby Face Nelson olmuştu. 27 yıllık kariyerinde en büyük başarıyı 6 sezonunda yer aldığı "Emergency" dizisiyle elde etti. Dizide Los Angeles County 51. İtfaiye İstasyonu'nda yaşananlar konu edilmişti.

OYNADIĞI FİLMLER

Donnelly ayırca Dragnet 1967 ve Project U.F.O'nun yanı sıra The Legend of Jesse James, The Virginian, orijinal Hawaii Five-O, Adam-12, B.J and the Bear, Enos, Vega$ ve CHiPs gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ekranlarda yer aldığı son yapım ise A Takımı dizisinin 1984'te yayınlanan bir bölümü olmuştu. Sinemada da boy gösteren Tim Donnelly, Christian Nyby'nin 2. Dünya Savaşı draması First to Fight, Stanley Kramer'in The Secret of Santa Vittoria'sı, The Toolbox Murders ve Robert S. Fiveson'ın The Clonus Horror gibi filmlerinde oynadı.