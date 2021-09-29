Times'tan Nusret analizi: İstanbul'un seksi kasabı

İngiliz The Times gazetesi, ününü dünyaya duyuran Nusret Gökçe hakkında yayınladığı yazıda, “İstanbul’un Seksi Kasabı” ifadelerini kullandı.

Başarısı ile ününü tüm dünyaya duyuran ve meşhur ete tuz dökme hareketi ile adeta fenomen haline gelen Nusret Gökçe, İngiliz The Times gazetesine konu oldu.

The Times tarafından yayınlanan yazıda, Salt BAE lakabıyla da bilinenen Nusret Gökçe hakkında, “İstanbul’un Seksi Kasabı" ifadeleri kullanıldı.

Dünya çapında restoran zincirleri olan Gökçe’nin bir taht üzerinde otururken, başında kral tacı, elinde ise bir biftek olan fotoğrafı kullanıldı.

The Times, Gökçe'nin dar beyaz tişörtünün ve küçük yuvarlak camlı güneş gözlüklerinin ise bir marka haline geldiğini yazdı.

TEATRAL HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

The Times, sıra dışı tarzı ile sık sık gündeme gelen Gökçe’nin sunum şekline de değindi.

Nusret Gökçe’nin, 2 bıçağı birbirine sürterek eti kesmeden önceki teatral hareketleri ve 220 pound değerindeki etin kılıca benzeyen bıçaklar ile koparıldığı anlatıldı.

GAME OF THRONES BENZETMESİ YAPILDI

Gökçe’nin eti çömelerek kesmesi ise dikkat çekti. Nusret Gökçe’nin biraz eğilip, sol bacağını öne atarak hızlı ve sert hareketlerle biftek parçaladığını yazan The Times, hızının ve saldırganlığının Game of Thrones’un Arya Stark’ını da gururlandıracak nitelikte olduğunu yazdı.

“İÇİN İÇİN YANAN BAKIŞLAR EŞLİK EDİYOR”

Gökçe’nin et keserken kullandığı kalça hareketine değinen gazete, “Harekete siyah gözlüklerin ardından için için yanan bir bakış eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.