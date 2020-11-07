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    Timuçin Esen koronavirüse yakalandı

    Dünyayı saran koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kamu spotu videolarında rol alan oyuncu Timuçin Esen, koronavirüse yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 15:24
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 15:48
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    Timuçin Esen koronavirüse yakalandı

    Koronavirüse karşı tüm dünya mücadele içerisine girmiş durumdayken, Türkiye'de koronavirüse karşı birçok faaliyet yürütülüyor.

    Vatandaşları bilinçlendirmek ve koronavirüse karşı gerekli önlemleri almak maksadıyla birçok yöntem denendi.

    Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı vatandaşları bilinçlendirme maksadıyla yayınladığı bir kamu sporunda da oyuncu Timuçin Esen rol almıştı.

    Timuçin Esen koronavirüse yakalandı VİDEO

    KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Kamu spotu videolarında rol alan Timuçin Esen, koronavirüse yakalandı.

    Sağlık durumu iyi olan oyuncu Timuçin Esen'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evden devam ettiği belirtildi.

    Timuçin Esen koronavirüse yakalandı #1

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