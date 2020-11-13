Timur Selçuk’un vasiyeti

Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk, ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı.

Usta müzisyen Timur Selçuk, geçtiğimiz hafta evinde hayata gözlerini yumdu. Yaşadığı büyük üzüntüyü anlatan eşi Handan Selçuk, eşinin vasiyetinden bahsetti.

"ANMA GECESİ İSTEMEDİ"

Eşinin ölümünü hala kabul edemediğini söyleyen Handan Selçuk, “Evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi. Allah duasını kabul etti.

Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağım. Ben onun öldüğünü hala kabul edemiyorum. O ölmedi, hep biz ailesi ve sevenleriyle yaşayacak.

Eşim, öldükten sonra anma gecesi düzenlemeyin diye vasiyette bulundu. Biz de bu isteğine ailesi olarak saygı duyuyoruz. Onun için anma gecesi düzenlemeyeceğiz.

"ÇOK KEYİFLİYDİ"

Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi. Burayı yaşatmak için elimizden geleni sevenleriyle yapacağız. En son bir gece önce konuştuğumda keyfi çok yerindeydi. Çok ani kaybettik onu. Beni arayan, başsağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

7 YAŞINDA İLK KONSERİNİ VERDİ

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton’un oğlu olan Timur Selçuk, 2 Temmuz 1946’da İstanbul’da doğdu. 5 yaşında piyano çalmaya başladı, 7 yaşında ilk konserini verdi.