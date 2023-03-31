TİP'ten aday olan Mehmet Aslantuğ'a eşi Arzum Onan'dan destek geldi Oyuncu Arzum Onan, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı olan 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'a destek çıktı.

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Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ'un 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olması gündem oldu.

Kimsenin beklemediği bir anda siyasete katılma kararı alan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, gelen teklifi kabul ederek Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı olmayı kabul etti.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu:

Teşekkür etti

"Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum"

Aslantuğ'un kararını destekleyen ilk isim ise 27 yıllık eşi Arzum Onan' oldu.

Güzel oyuncu eşinin kararını desteklediğini şu sözlerle duyurdu: