Tolga Akış: Zeynep genç ve bekar bir kadın

Tolga Akış: Zeynep genç ve bekar bir kadın

Eski eşinin yeni bir aşka yelken açmasına destek veren Tolga Akış, takipçilerinden gelen, "Zeynep'in ilişki haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kiminle mutlu oluyorsa onunla olur." dedi.

Genç şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla magazin gündemine oturmuştu.

Sosyal medyada yer almaya devam eden haberin ardından gözler Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'a çevrildi.

Dostça ayrıldılar

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturan çift, 1 yıl olmadan ayrılık kararı alarak tek celsede boşandı.

Birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, dostça ayrıldıklarını açıklamışlardı.

Paylaşımları ele verdi

Ayrılığın ardından Akış'ın ismi Çağla Şıkel ve birçok isimle anılırken, Bastık kimseyle görüntülenmedi.

Dikkatli sosyal medya kullanıcılarının radarına giren Bastık'ın, ayna karşısında verdiği pozun ardından yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal'ın da aynı aynada fotoğraf çekildiği ve ikilinin bu pozları art arda paylaştığı ortaya çıktı.

Yeni aşk iddialarıyla ilgili bir yorum da Tolga akış'tan geldi.

"Ben dahil kimseye verecek bir hesabı yok"

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Akış, "Zeynep'in ilişki haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Bence salın insanları. Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar bir kadın Zeynep. Nasıl isterse öyle yaşar. Kiminle mutlu oluyorsa onunla olur. Ben dahil kimseye verecek bir hesabı yok. Zaten yas tutulacak bir ayrılık da yaşamadık. Herkes kendi hayatıyla ilgilense hiçbir sorun kalmayacak."