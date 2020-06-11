Tolga Çevik: Sen aslan oldun ben kadayıf

Tolga Çevik: Sen aslan oldun ben kadayıf

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nlü komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Çevik ile evli olan Tolga Çevik'in oğlu Tan, 16 yaşına bastı.

Ünlü komedyen oğlunun yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Çevik, oğluyla fotoğrafının altına şöyle yazdı:

"BAHTIN AÇIK OLSUN"

“16’ncı yaşa girmek. Breh. Allah karşına hayırlı insanlar çıkarsın. Bahtın açık olsun aslanım. Ben de kadayıf.”