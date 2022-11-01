Petrol
93.98
1.26%
Euro
18.488
0.46%
Dolar
18.6098
0.02%
Altın
982.84
0.61%
Borsa
3979
0.00%
Bitcoin
386.311
0.80%
BTXN Coin
10.39
-1.70%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Tolga Çevik'e vize çıkmadı

    Toronto’da sahne almaya hazırlanan Tolga Çevik'e, Kanada Konsolosluğu’ndan vize başvurusuna yanıt gelmedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 07:49
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tolga Çevik'e vize çıkmadı

    Ünlü komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto’daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu’na yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

    "Konsolosluk gülmemizi istemiyor"

    Çevik, "Toronto’daki dostlar! Aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu’na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hala cevap yok.

    Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" ifadelerini kullandı.

    Tolga Çevik e vize çıkmadı #1

    Tolga Çevik e vize çıkmadı #2


    Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minili pozuyla beğeni topladı! 'Melisa'ya da bak sen'
    Medya

    Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minili pozuyla beğeni topladı! "Melisa'ya da bak sen"

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sı son halini paylaştı
    Magazin

    Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sı son halini paylaştı

    Görüş Bildir