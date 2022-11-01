Tolga Çevik'e vize çıkmadı

Toronto’da sahne almaya hazırlanan Tolga Çevik'e, Kanada Konsolosluğu’ndan vize başvurusuna yanıt gelmedi.

Ünlü komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto’daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu’na yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Konsolosluk gülmemizi istemiyor"

Çevik, "Toronto’daki dostlar! Aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu’na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hala cevap yok.

Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" ifadelerini kullandı.