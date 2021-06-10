Tolga Çevik'in oğlu Tan 17 oldu

Komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir şiirle kutladı.

2004 yılında Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile evlenen Tolga Çevik'ten yeni bir paylaşım geldi. 'Tolgshow' programıyla seyirci karşısına çıkan iki çocuk babası Çevik, oğlu Tan'ın 17. yaşını kutladı.

Çekildikleri bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınlayan Çevik, altına şu şiiri yazdı:

"ALLAH KÖTÜLERDEN ESİRGESİN"

"Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanı başında kalbi, aklı hayallerinde elbet... Gelecek onun artık eminsin, Allah kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum."

17 yaşındaki Tan'ın, babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.