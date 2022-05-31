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    Tolga Çevik, eşine evlilik teklifi etti

    Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Çevik'le mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Çevik, eşine sürpriz yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 12:39
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    Tolga Çevik, eşine evlilik teklifi etti

    Ünlü komedyen Tolga Çevik'in, eşi Özge Çevik'e 40. doğum gününde yaptığı sürpriz büyük beğeni topladı.

    Evlilik teklifi etti

    Çevik, eşi Özge Çevik'in önünde tektaş bir yüzük ile diz çökerek, eşine yeniden evlenme teklifinde bulundu.

    "40. yaşımı yumuşattı"

    O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özge Çevik de "40. yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

    Tolga Çevik, eşine evlilik teklifi etti #1

    Tuna ve Tan adında iki çocuğu bulunan Tolga Çevik, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    "Ben aile adamıyım"

    Çevik, "Ben çocukluğumdan beri aile adamı olmayı seven biriyim. Öyle bir ailede büyüdüm. Akşam yemeği ailecek yenir. Evde elektrik kesilince ailenin en güzel zamanları. Muhabbet başlıyor. Özge gençliğini anlatıyor, ben konuşuyorum. Çocuklar soru soruyor. Bir bakıyoruz 2.5 saat geçmiş." demişti.

    Tolga Çevik, eşine evlilik teklifi etti #2


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