Tolga Güleç'ten Hülya Avşar göndermesi

Masumiyet dizinin oyuncularından Tolga Güleç, Hülya Avşar göndermesiyle gündem oldu.

Oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Hülya Avşar, Tolga Güleç gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi, final yapacağını duyurdu. Final açıklamasının ardından Tolga Güleç'in paylaşımı gündem oldu.

HÜLYA FİLTRESİNİ Tİ'YE ALDI

Ünlü oyuncu, dizide yüzüne filtre uygulanan rol arkadaşı Hülya Avşar'ı işaret ederek esprili bir paylaşımda bulundu. Veda paylaşımında bulunan Tolga Güleç, yüzüne tuttuğu kağıtla rol arkadaşı Hülya Avşar'ı ti'ye aldı.

Güleç, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımına "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notunu düştü.