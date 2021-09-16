Tolga Karel, Amerika'daki hayat pahalılığından şikayetçi

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti.

Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti.

320 BİN DOLAR VERDİ

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu, yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi.

Evine 320 bin dolar ödeyen Tolga Karel, Amerika'da kaldığı süre içerisinde 6 tır satın aldı ve kendi lojistik firmasını kurdu.

"AMERİKA ÇOK PAHALI"

Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan Tolga Karel, sosyal medya hesabında, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti:

"Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum."