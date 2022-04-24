Tolga Karel, babasını kaybetti

Oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, babası Tufan Karel'in ölümüyle yıkıldı.

ABD'ye taşınan Tolga Karel oyunculuğu rafa kaldırdı, tır şoförlüğü yapıyor.

Yaprak Dökümü dizisindeki "Oğuz" karakteriyle hafızalara kazınan ve jübile yapan oyuncu, uzun zamandır Türkiye'ye gelmiyor.

Eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat süren Karel, babası Tufan Karel'in ölüm haberiyle sarsıldı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acı haberi veren Karel, duygusal bir mesajla babasına veda etti.

İçini döken Karel, son mesajlarını da yayınladı.

Baba'ya veda

Instagram hesabından paylaşım yapan Karel "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun. Onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için, unutma oğlum bir adamın en büyük hazinesi itibarıdır. Onu kaybedersen her şeyini kaybedersin. Koca yürekli babam. Işıklar içinde Uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana. Hani beni bekleyecektin baba..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Son mesajını paylaştı

Tolga Karel acı haberin ardından babasının son mesajını da paylaştı.

Tolga Karel "Son mesajı kalbim acıyor baba seni hiç unutmayacağım" yazdı.