Tolga Karel'in iflas ettiği ortaya çıktı

Eski oyuncu Tolga Karel, Amerika'da işleri nasıl büyüttüğünü anlattı.

Hala televizyonda tekrarları yayınlanan Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, 2017 yılında Sarah Scott ile evlendikten sonra her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitti.

Önce battı

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara tır şoförlüğü yapmaya başladı.

Hayalleri gerçek oluyor

Her geçen gün işlerini biraz daha büyüten ve 2026 yılında 100 araçlık filo kurmak istediğini söyleyen Karel, hayaline emin adımlarla ilerlemeye başladı.

"Hesabımda 83 dolar vardı"

Tolga Karel, geçen 5 yılda yaşadığı zorlukları Instagram'da takpçileri ile paylaştı. 'Maddi bir kaygım kalmadı.' diyen Karel;

"Zor yıllardır"

"5 yıl evvel bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı huzuru bulmak üzerine... iflas etmiştim, asıl mesleğimi de yapamadım ve banka hesabımda sadece 83 dolar ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım. Çok zor yıllardı. Dilini, dinini, kültürünü bilmediğin bir ülkede tutunacak bir dal bulmak.

"Aynı ben"

Eşim bana bu geçen yıllarda 3 tane pırlanta gibi çocuk verdi. Yaptığım işe sımsıkı sarıldım ve çok çalıştım. Allahım'a şükür para, varlık ile ilgili bir kaygım kalmadı.

Dünya aynı dünya değil belki ama ben aynı benim... Aynı Tolga'yım! Dimdik ayakta ve her gün 'bir gün daha' yaşamama müsaade eden Rabbim'e dualarımla..." dedi.