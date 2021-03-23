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- Tolga Sarıtaş, 3 milyon TL'ye arsa aldı
Tolga Sarıtaş, 3 milyon TL'ye arsa aldı
Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Sarıtaş, 3 milyon TL'ye İzmir'den 3 dönümlük arsa satın aldı.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 09:00
- Güncelleme : 23.03.2021 - 09:04
Şu sıralar Arıza dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş, oyunculuktan kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor.
YENİ ROTA İZMİR
Sarıtaş son olarak İzmir’in Kösedere Köyü’ne bağlı Boyabağı Koyu’ndan arsa aldı.
3 MİLYON TL VERDİ
Satın alma işlemlerini tamamlayan ünlü oyuncu, 3 dönümlük arsaya ev yaptırmayı planlıyor. Sarıtaş’ın yaklaşık 3 milyon lira ödediği söyleniyor.