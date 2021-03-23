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    Tolga Sarıtaş, 3 milyon TL'ye arsa aldı

    Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Sarıtaş, 3 milyon TL'ye İzmir'den 3 dönümlük arsa satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 09:04
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    Tolga Sarıtaş, 3 milyon TL'ye arsa aldı

    Şu sıralar Arıza dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş, oyunculuktan kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor.

    YENİ ROTA İZMİR

    Sarıtaş son olarak İzmir’in Kösedere Köyü’ne bağlı Boyabağı Koyu’ndan arsa aldı.

    3 MİLYON TL VERDİ

    Satın alma işlemlerini tamamlayan ünlü oyuncu, 3 dönümlük arsaya ev yaptırmayı planlıyor. Sarıtaş’ın yaklaşık 3 milyon lira ödediği söyleniyor.

    Tolga Sarıtaş, 3 milyon TL ye arsa aldı #1

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