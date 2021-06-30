Tolga Yüce: Mesajları Mehmet Ali Erbil attırdı

Mehmet Ali Erbil’le Seda Sayan’ın arasının bozulmasına neden olan paylaşımı yapan Tolga Yüce’den çarpıcı açıklamalar geldi.

Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşı Tolga Yüce, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. "Bana o paylaşımı Mehmet Ali Erbil yaptırdı, konuşursam hiçbir dostluğu kalmaz." diyen Yüce, kavganın perde arkasını anlattı.

"GERÇEKLERİ AÇIKLAYACAĞIM"

Erbil tarafından kullanıldığını belirten Yüce, “Sizlerin de bildiği üzere son günlerde gündemde olan, ‘Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor’ şeklindeki paylaşımla alakalı gerçekleri sizlere açıklayacağım. Gündemi işgal etmesi sebebiyle güncel açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş bulunmaktayım. Üzerime atılan iftiraların asılsız ve hakkımdaki iddiaların gerçek dışı olduğu sizler tarafından da görülecektir.” mesajını paylaştı.

"SEN PAYLAŞ"

Tartışma yaratan mesajı neden attığını da söyleyen Yüce, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse, ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım. Mehmet Ali Erbil beni aradı. 'Bir şey paylaşalım' dedi. 'Sen paylaş, ben de senden paylaşayım' dedi. Ben de bir yazı yazdım. Kendisinden onay aldım, paylaştım. Kendisi de benden alıp, paylaştı ama ben bu yazının Seda Sayan ile alakalı olduğunu bilmiyordum.

"SES KAYITLARINI PAYLAŞIRIM"

Benim Seda Hanım ile tanışıklığım olmamıştır. Kendisi saygı, sevgi duyduğum önemli bir sanatçıdır. Her şeyden önce bir (Anne) Mehmet Ali Erbil'in Seda Hanım ile ilgili bana attığı ses kayıtlarını açıklamak zorunda kalırsam Sayın Erbil ile hiç bir dostluğu kalmaz. Ve insanlar kınar. Bizim aramızda geçen her diyalog delilli, ispatlıdır. Alakam olmayan bir konunun içine beni çekmiştir. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse, ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım..."

TECAVÜZ İDDİASI

Seda Sayan, sosyal medya hesabından açıklama yapıp Mehmet Ali Erbil’i tecavüzle suçlamıştı, ardından “Tecavüz değil, aldatmaydı.” diyerek söylediklerini yalanlamıştı.

