3 çocuk isteyen Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin çok para harcadığını söyledi.

Efehan ve Alina adında iki çocukları olan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti samimi açıklamalar yaptı. 2. Sayfa programına evlerinin kapılarını açan ünlü çift, kameralar karşısında tartıştı.

"Muhaseben kötü"

Almeda Abazi, ilişkide kendini biraz törpülediğini söyleyerek daha önce otoriter olduğuna değindi. Tolgahan Sayışman ise bunun üzerine "Muhaseben kötü senin orada sıkıntı yaşıyoruz, harcama kısımlarında oralarda anlaşmazlık yaşıyoruz." dedi.

Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi'nin harcamalarından şikayetçi VİDEO



"Şimdi 3. çocuğu istiyor"

Almeda Abazi ise bunun üzerine "Oooo. O ne zaman başladı çocuklardan sonra başladı, lütfen hiç kabul etmiyorum. Sen istedin 2 çocuk! İki çocuk iki kat masraf demek. Şimdi üçüncüyü istiyor." diyerek yanıt verdi.

"Dadıların parasına yetişemiyoruz"

Almeda Abazi, eşinin bu şikayetinden biraz rahatsız oldu. Tolgahan Sayışman ise durumu fark edip, "Hayat çok pahalı. Dadı olayları filan insanın kursağına getiriyor." dedi. Almeda Abazi, bunun üzerine "Dolarla birlikte dadıların maaşı atıyor, yetişemiyoruz." diyerek 3. çocuğu istemediğini söyledi.