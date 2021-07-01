Tolgahan Sayışman: Almeda duymasın

Tolgahan Sayışman, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili bir yanıt verdi.

Kızı Alina'nın dünyaya gelmesiyle birlikte ikinci kez baba olan Tolgahan Sayışman, Rumeli Hisarı'nda görüntülendi. Baba olmayı çok seven Sayışman, 3. çocukla ilgili düşüncülerini dile getirdi.

"GAZ ÇIKARTIYORUZ"

İkinci çocuklarını geçtiğimiz günlerde kucağına alan Sayışman, "İşler dışında bol bol gaz çıkartıyoruz. Nasıl tarif edileceğini anlatamayacağım bir duygu." dedi. Sayışman,

"Üçüncü çocuğu düşünür müsünüz?" sorusuna, "Bu soruyu aman eşim Almeda duymasın. Hele ki bu aralar." diyerek gülümsedi.